محلب في رسالة للمنتخب: 100 مليون مصري في انتظار الفرحة

كتب- محمود رمزى:

وجه المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، رسالة إلى المنتخب الوطني قبل ساعات من مباراته مع منتخب الكونغو.

وقال محلب، في تصريح لـ"مصراوي"، الأحد: "100 مليون مصري ينتظرون الفرحة بين أقدام لاعبي المنتخب، الذين يقدرون حجم المسئولية الملقاه على عاتقهم، وحلم المصريين المؤجل في الوصول إلى كأس العالم منذ 27 عامًا".

وأضاف: "أدعو لهم بالفوز على الكونغو، المصريين فى انتظار فرحة كبيرة، وأعلم أن اللاعبين يضعون صورة مصر أمام أعينهم، وأنا سأشاهد المباراه في المنزل".