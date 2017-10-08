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محلب في رسالة للمنتخب: 100 مليون مصري في انتظار الفرحة

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مصراوي Masrawy

محلب في رسالة للمنتخب: 100 مليون مصري في انتظار الفرحة

01:53 م الأحد 08 أكتوبر 2017

محلب في رسالة للمنتخب: 100 مليون مصري في انتظار الفرحة

كتب- محمود رمزى:

وجه المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، رسالة إلى الوطني قبل ساعات من مباراته مع منتخب الكونغو.

وقال محلب، في تصريح لـ"مصراوي"، الأحد: "100 مليون مصري ينتظرون الفرحة بين أقدام لاعبي المنتخب، الذين يقدرون حجم المسئولية الملقاه على عاتقهم، وحلم المصريين المؤجل في الوصول إلى منذ 27 عامًا".

وأضاف: "أدعو لهم بالفوز على الكونغو، المصريين فى انتظار فرحة كبيرة، وأعلم أن اللاعبين يضعون صورة أمام أعينهم، وأنا سأشاهد المباراه في المنزل".

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مصراوي Masrawy

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