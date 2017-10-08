محلب في رسالة للمنتخب: 100 مليون مصري في انتظار الفرحة
محلب في رسالة للمنتخب: 100 مليون مصري في انتظار الفرحة
01:53 م الأحد 08 أكتوبر 2017
كتب- محمود رمزى:
وجه المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، رسالة إلى المنتخب الوطني قبل ساعات من مباراته مع منتخب الكونغو.
وقال محلب، في تصريح لـ"مصراوي"، الأحد: "100 مليون مصري ينتظرون الفرحة بين أقدام لاعبي المنتخب، الذين يقدرون حجم المسئولية الملقاه على عاتقهم، وحلم المصريين المؤجل في الوصول إلى كأس العالم منذ 27 عامًا".
وأضاف: "أدعو لهم بالفوز على الكونغو، المصريين فى انتظار فرحة كبيرة، وأعلم أن اللاعبين يضعون صورة مصر أمام أعينهم، وأنا سأشاهد المباراه في المنزل".
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