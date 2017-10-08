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مفتي الجمهورية الأسبق: الدعاء للمنتخب في مباراة الكونغو جائز شرعا

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مصراوي Masrawy

مفتي الجمهورية الأسبق: الدعاء للمنتخب في مباراة الكونغو جائز شرعا

01:49 م الأحد 08 أكتوبر 2017

مفتي الجمهورية الأسبق: الدعاء للمنتخب في مباراة الكونغو جائز شرعا

الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، إن الدعاء للاعبي منتخب بالتوفيق في مباراتهم أمام الكونغو اليوم الأحد، جائز شرعا.

وأضاف واصل، في تصريح لمصراوي الأحد: "الإسلام حث على الرياضة، لأنها تُنمي الإنسان وتبعده عن الأشياء الضارة كالمخدرات، وكل ما يؤثر على حياته".

وأشار مفتي الجمهورية الأسبق، إلى أن مباريات منتخب مصر، يجتمع فيها الناس من مختلف الأعمار على قلب رجل واحد، في توادٍ وتراحم، ما يؤدي في النهاية إلى المصلحة و"أينما توجد المصلحة فثم شرع الله".

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر لكرة القدم مع نظيره الكونغولي، في السابعة من مساء اليوم، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم " 2018".

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مصراوي Masrawy

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