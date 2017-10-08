نائب برلماني: توزيع أراضي الوادي على أبناء الصعيد يثير غضب الأهالي

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تقدم النائب تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بسؤال عاجل لوزير التنمية المحلية ومحافظ الوادى الجديد، بشأن ما تداولته وسائل الإعلام من أخبار تؤكد قيام المحافظ بمنح عدد من شباب محافظة الدقهلية 10 آلاف فدان، ونفس المساحات لعدد آخر من شباب محافظة سوهاج.

وتساءل النائب قائلا: كيف يوافق محافظ الوادى الجديد ووزير التنمية المحلية على مثل هذا القرار فى الوقت الذى يتم إهمال شباب الوادى الجديد الذى يعانى من البطالة، وندرة الأراضى المتوفرة، فضلا عن الإجراءات المجحفة التى تفرضها وزارة الرى والموارد المائية فى الوادى الجديد، والتى تمنع المشروعات الزراعية للشباب بالإضافة إلى موقفها الرافض لتنفيذ أية مشروعات زراعية لأبناء الوادى الجديد، لافتا إلى أن وزارة الرى تدعى فى رفضها أنها تسعى للحفاظ على الخزان الجوفى الذى تعتمد عليه المحافظة.

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وتابع عبد القادر موجها تساؤله لمحافظ الوادى الجديد قائلا: هل انتهيتم من توفير الأراضى اللازمة لشباب الوادى الجديد الباحث عن قوت يومه، فى ظل الأزمات التى يعانيها سوق العمل حتى يتم تخصيص أراضى الوادى الجديد لشباب المحافظات الأخرى؟

وشدد وكيل لجنة الإعلام على ضرورة مراجعة القرار الذى يثير غضب أبناء الوادى، على أن تكون الأولوية لأبناء المحافظة الباحثين عن فرص عمل لمواجهة شبح البطالة الذى يطاردهم فى كل مكان، مشيرا إلى أن هذه القضية تمثل أمنا قوميا، حيث إن الوادى الجديد محافظة حدودية ويجب تقديم الدعم لأبنائها بدلا من حرمانهم من أقل الفرص التى تمكنهم من مساندة الدولة فى مشروعاتها التنموية وخاصة الزراعية التى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى أولوية كبرى خلال الفترة الحالية، باعتبارها التنمية الحقيقية التى يزدهر بها الاقتصاد القومى.