الخولي يوجه سؤالا لوزير الاتصالات بشأن خفض قيمة كروت الشحن

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تقدم النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة بطلب توجيه سؤال لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن خفض قيمة كروت الشحن الخاصة بشبكات المحمول.

وتساءل الخولي قائلا: "ما الأسباب التي دفعت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى خفض قيمة رصيد كروت الشحن الخاصة بشبكات المحمول الأربع إلى 36% بعد زيادة ثمنها في وقت سابق بنسبة 13% كضريبة للقيمة المضافة؟".

وتابع: "لماذا لم يكن فى حسبان وزارة الاتصالات التداعيات التي قد تؤثر سلبا على المستهلك خاصة من محدودي الدخل؟"، وما مدى إمكانية التراجع عن هذا القرار فى ظل رفض ملموس من المستهلكين له، وما بدا بأنه انحياز من قبل وزارة الاتصالات لشركات المحمول على حساب المستهلك؟".

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وأشار إلي أن موضوع السؤال سيحال إلى اللجنة المختصة بالمجلس طبقا للمادة (44) من اللائحة الداخلية لبحثه ومتابعته وتقديم تقرير عاجل عنه.

كانت شركات المحمول قد قررت الشهر الماضى رفع قيمة المكالمات بنسبة 36% بعد موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.