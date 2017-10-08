وزير الاتصالات من دبي: صادرات القطاع وصلت لـ1.87 مليار دولار

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قال وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي: إن "مصر أصبح لديها ما تقدمه من مشروعات حقيقية على أرض الواقع تتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك فيما يتعلق بالمناطق التكنولوجية، وتكنولوجيا الجيل الرابع"، موضحًا أن قطاع الاتصالات استطاع أن يُحقق معدل نمو اقتصادي سنوي يصل إلى 12.5%.

كان قد وصل حجم الصادرات إلى 1.87 مليار دولار أمريكي سنويًا، وتم توفير 90 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ووصلت نسبة مساهمة القطاع في الناتج الإجمالى المحلى 3.2%.

وأضاف "القاضي" خلال مشاركته على رأس وفد رسمي من الوزارة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" لمعرض جيتكس دبي 2017، أن مشاركتنا هذا العام تختلف عن سابقتها - حيث بات لمصر ماتقدمه فعليًا من مشروعات قائمة على أرض الواقع يتم الترويج لها عالميًا، ومنها منطقتا (برج العرب وأسيوط التكنولوجيتان ومصنع الإلكترونيات فى المنطقة التكنولوجية بأسيوط).

ويُعرض مؤتمر ومعرض "جايتكس دبي" الدولي على مدار أسبوع أحدث الاتجاهات والمنتجات والابتكارات من جميع أنحاء العالم، كما يجمع المعرض الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الأكثر ابتكارًا وطموحًا لعرض أفكارها لجمهور المستثمرين الدوليين، حيث تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في المعرض برعاية ودعم مشاركة 26 شركة مصرية داخل جناحين بالمعرض أحدهما خاص بالشركات (20 شركة) في قاعة الشيخ سعيد وهي القاعة التي تضم أجنحة الحكومات، و(6) شركات داخل جناح الشركات الناشئة.

مجموعة "اتصالات" قامت بشركاتها المختلفة حول العالم بعرض أفكار وحلول مبتكرة من خلال المنصات الرقمية والبنية التحتية وتكنولوجيا الاتصالات التي توفرها الشركة، حيث تسعى الشركة للتأكيد على أن بناء مستقبل رقمي بالنسبة إليها يعني توفير نمط حياة متصل للمستخدمين، فضلًا عن توفير عدد كبير من الأنظمة عالية الكفاءة للجهات الحكومية وقطاعات الأعمال.

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واستعرض جناح الشركة دور التقنيات والحلول الرقمية في المستقبل، التي تمكنها شبكة "اتصالات" القوية، في تعزيز نمط حياة العملاء المتطور، وتلبية احتياجات الشركات في مختلف القطاعات بما في ذلك الأعمال، والنقل، والرعاية الصحية، والتعليم، وقدت المجموعة نموذج للتعرف على المستقبل المذهل الذي تساهم في بنائه من خلال مجموعة من الحلول والأفكار المتطورة التي تشمل الروبوتات والتطبيقات الرقمية وتجارب الواقع الافتراضي.

كان قد استقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وقاما بتفقد الجناح المصري بالمعرض والشركات المشاركة والمشروعات المقدمة.

جدير بالذكر أن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وولي عهده حمدان بن محمد، افتتحا منذ قليل فعاليات الدورة الـ37 لمعرض جيتكس في مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر فعاليات "أسبوع جيتكس للتقنية" حتى 12 أكتوبر الجاري.

يشار إلى أن معرض ومؤتمر جيتكس أطلق عام 1981، ويعتبر البوابة التجارية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، ويحدد باستمرار أهم الاتجاهات العالمية لتكنولوجيا المعلومات، ويحتضن هذه الاتجاهات في الحدث إما باعتبارها قطاعات جديدة أو برامج للمؤتمر، وهو أبرز معرض في منطقة الشرق الأوسط، ويجذب هذا العام ما يزيد على 147 ألفا من المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أكثر من 97 دولة، وعلى مساحة 92,903 متر مربع، و4.473 عارض في مركز التجارة العالمى بدبي، حيث تشارك فيها كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى العالم.