أخبار عاجلة

الأخبار - الولايات المتحدة ودول الخليج تدرج 11 يمنيا ومؤسستين على قائمة الإرهاب -
الأخبار - بن سلمان : حرب اليمن مستمرة لمنع الحوثيين من التحول إلى حزب الله آخر -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص -
"بوسة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور) -
عضو "القومي لمكافحة الإرهاب" يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح أسر الشهداء -
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية -
"صحة القليوبية": إغلاق 117 منشأة طبية مخالفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى وقف الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة لـ 10 ديسمبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى وقف الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة لـ 10 ديسمبر

01:36 م الأحد 08 أكتوبر 2017

تأجيل دعوى وقف الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة لـ 10 ديسمبر

مجلس الدولة

كتب -محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل نظر دعوى عمومية نادي قضاة مجلس الدولة لجلسة 10 ديسمبر المقبل.
جاء ذلك في الدعوى المقامة رقم 34815 لسنة 71 قضائية، والتي اختصمت رئيس مجلس الدولة، ورئيس نادي قضاة المجلس.
طالبت الدعوى بإصدار حكم قضائي يؤيد مطالبها بوقف الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 22 أكتوبر.. الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن آيات عرابي

    أخبار

  • تأجيل دعوى وقف عرض مسلسل الجماعة 2 لـ 26 نوفمبر

    أخبار

  • مصادر بمجلس الدولة: افتتاح مكتب خدمات بريدية بنادي قضاة المجلس

    أخبار

  • 25 نوفمبر.. الحكم في طعون إلغاء بطلان خصخصة شركة سيمو للورق

    أخبار

إعلان

f085e15b79.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص

أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص

"بوسة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور)

"بوسة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور)

عضو "القومي لمكافحة الإرهاب" يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح أسر الشهداء

عضو "القومي لمكافحة الإرهاب" يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح أسر الشهداء

بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية

بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية