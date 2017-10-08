تأجيل دعوى وقف الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة لـ 10 ديسمبر

كتب -محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل نظر دعوى عمومية نادي قضاة مجلس الدولة لجلسة 10 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في الدعوى المقامة رقم 34815 لسنة 71 قضائية، والتي اختصمت رئيس مجلس الدولة، ورئيس نادي قضاة المجلس.

طالبت الدعوى بإصدار حكم قضائي يؤيد مطالبها بوقف الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة.