فتح تحقيق عاجل حول واقعة اعتداء مدرس على تلميذ بالضرب بالجيزة

كتب- عمرو علي:

أمرت النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل حول واقعة اعتداء مدرس على طالب بالصف السادس الابتدائي بمدرسة كفر غطاطي الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة .

وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية اليوم الأحد إنه حيال ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح اعتداء مدرس لغة عربية بالضرب المبرح على طالب بالصف السادس الابتدائي في أحد جوانب الفصل خلال اليوم الدراسي يوم الأربعاء الماضي فقامت النيابة الإدارية بالجيزة القسم الثاني برئاسة المستشار طارق عبد الرحمن مدير النيابة، بفتح تحقيق عاجل قيد برقم قضية 2017/679 أمام الأستاذ وليد شوقي رئيس النيابة، مع إخطار المكتب الفني لرئيس الهيئة بما تنتهي إليه نتيجة التحقيقات.