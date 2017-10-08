برلماني يتقدم بطلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية بشأن توزيع أراضي الوادي

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بسؤال عاجل لوزير التنمية المحلية ومحافظ الوادي الجديد، بشأن ما تداولته وسائل الإعلام من أخبار تؤكد قيام المحافظ بمنح عدد من شباب محافظة الدقهلية 10 آلاف فدان، ونفس المساحات لعدد آخر من شباب محافظة سوهاج.

وتساءل النائب قائلا: "كيف يقوم محافظ الوادي الجديد ويوافقه وزير التنمية المحلية في مثل هذا القرار في الوقت الذي يتم فيه إهمال شباب الوادى الجديد الذي يعاني من البطالة، وندرة الأراضي المتوفرة، فضلا عن الإجراءات المجحفة التى تفرضها وزارة الري والموارد المائية في الوادي الجديد، والتي تمنع المشروعات الزراعية للشباب، بالإضافة إلى موقفها الرافض لتنفيذ أية مشروعات زراعية لأبناء الوادى الجديد"، لافتا إلى أن وزارة الري تُدعى في رفضها أنها تسعى للحفاظ على الخزان الجوفى الذي تعتمد عليه المحافظة.

وتابع عبدالقادر موجها تساؤله لمحافظ الوادى الجديد قائلا: "هل انتهيتم من توفير الأراضي اللازمة لشباب الوادي الجديد الباحث عن قوت يومه فى ظل الأزمات التى يعانيها سوق العمل حتى يتم تخصيص أراضى الوادى الجديد لشباب المحافظات الأخرى".

وشدد وكيل لجنة الإعلام، على ضرورة مراجعة القرار الذى يثير غضب أبناء الوادي، على أن تكون الأولوية لأبناء المحافظة الباحثين عن فرص عمل لمواجهة شبح البطالة الذى يطاردهم فى كل مكان، مشيرًا إلى أن هذه القضية تمثل أمن قومى، حيث إن الوادي الجديد محافظة حدودية ويجب تقديم الدعم لأبنائها بدلًا من حرمانهم من أقل الفرص التى تمكنهم من مسندة الدولة فى مشروعاتها التنموية وخاصة الزراعية التى يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أولوية كبرى خلال الفترة الحالية، باعتبارها التنمية الحقيقية التى يزدهر بها الاقتصاد القومي.