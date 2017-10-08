القوى العاملة: قبول طلبات راغبي التدريب على "الخدمات البترولية" مجانًا

القاهرة- (أ ش أ):

بدأت وزارة القوى العاملة اليوم الأحد، قبول طلبات الدفعة الثالث من الراغبين في التدريب من الذكور والإناث من جميع محافظات الجمهورية بشركة شلمبرجير على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية بداية من أعمال استكشاف البترول وحفر الآبار، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار..ويستمر قبول الطلبات حتى الخميس الموفق 21 أكتوبر الجاري عدا يومي الجمعة والسبت.

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: "إن التدريب يتم مجانا لمدة 4 أشهر فضلا عن منح المتدرب مكافأة مالية قدرها 1300 جنيه شهريا طوال فترة التدريب بالإضافة إلى 1000 جنيه بدل إقامة للمغتربين من خارج محافظات القاهرة الكبرى".

وأوضح سعفان أنه يشترط في المتقدم للتدريب أن يكون من خريجي المدارس الفنية الصناعية "نظام الـ 3 و5 سنوات" والمعاهد الفنية الصناعية والجامعة العمالية دفعات 2014 و2015 و2016 و 2017 مع الإلمام باللغة الإنجليزية ، وألا يتجاوز السن عن 30 عاما في تاريخ التقديم، فضلا عن التفرغ الكامل طول مدة التدريب.