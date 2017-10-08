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"قسد" تبدأ اليوم المرحلة الأخيرة من معركة الرقة

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مصراوي Masrawy

"قسد" تبدأ اليوم المرحلة الأخيرة من معركة الرقة

01:37 م الأحد 08 أكتوبر 2017

القاهرة (مصراوي)
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة أن قواتها تستعد للمرحلة الأخيرة في معركة الرقة التي تخوضها ضد تنظيم داعش، حسبما أوردت وكالة رويترز للأنباء الأحد.

ونقلت رويترز عن القيادي الكردي في "قسد" أردال، قوله، إن الهجوم على داعش في الرقة سيبدأ مساء الأحد، مشيرًا إلى أنه سيركز على المنطقة المحيطة بملعب المدينة وسيحاول تطويقها.

ومن جانبها تعهَّدت المتحدثة باسم غرفة عمليات "غضب الفرات" جيهان شيخ أحمد، بأن الإعلان عن تحرير الرقة من قبضة داعش سيأتي في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت المتحدثة في بيان أن "قوات سوريا الديمقراطية" تمكنت حتى الآن من تحرير 85 في المئة من الرقة، بعد اشتباكات مع التنظيم في شوارع المدينة.

وميدانيًّا سيطرت قوات قسد التي يهمين عليها الأكراد خلال اليومين الماضيين على عدة نقاط في محيط منطقة البريد الجديد في شارع القطار، كما تقدَّمت في حي مديرية الكهرباء، وسط غارات جوية مكثفة من طائرات التحالف الدولي على مناطق الاشتباكات.

وفي السياق، واصلت "قسد" تقدمها واتجهت من منطقة البريد إلى الحديقة البيضاء، بعد سيطرتها على جامع الأنوار في شارع القطار، واندلعت ظهر أمس اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة بين عناصر ميليشيات "قسد" وعناصر تنظيم "الدولة" في محيط الحديقة والمنطقة الملاصقة لها.

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة، أعلنت في يونيو الماضي، انطلاق معركة الرقة "عاصمة خلافة" تنظيم داعش.

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