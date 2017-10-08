كفر الشيخ: رفع حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات احتفالاً بمولد الدسوقي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال اللواء حمدي الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق: إنه "تم الاستعداد لاحتفالات مركز ومدينة دسوق بمولد الدسوقي الذي يبدأ خلال الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر الجاري، حيث تم إنشاء غرفة عمليات لمواجهة أي أزمات، إضافة إلى إلغاء إجازات العاملين بجميع إدارات المرافق بالمدينة مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء والتموين والصحة والمواقف ومشروع السرفيس".

وأضاف "الحشاش" في بيان له، أنه سيتم تشكيل لجان المولد للتعامل مع جمع إيرادات وعلى رأس هذه اللجان لجنة تضم كافة القيادات المعنية بتنظيم وتصريف الأمور، كما تم تكليف نائب رئيس المركز والمدينة لشئون المدينة، بالإشراف على لجنة استراحات استقبال الضباط والصف والجنود المكلفين بالخدمة طوال فترة الاحتفال بالمولد وتسهيل جميع متطلبات الشرطة، لافتًا إلى أن إدارة العلاقات العامة بالوحدة المحلية بالتنسيق مع مثيلتها بالمحافظة ستخاطب وسائل الإعلام لتغطية الاحتفالات.

شاهد أيضا

ونوه المحافظ إلى أنه تم تجهيز جميع السرادقات اللازمة للطرق الصوفية، ووضع خطة لتسهيل عملية مرور السيارات فضلًا عن توفير التمويل الطبي اللازم لمستشفى دسوق المركزي، وكذلك المركز الطبي بجوار المعهد الثانوي الديني، ووضع المستشفيات الخاصة بالمدينة في حالة طوارئ طوال فترة الاحتفال بالمولد.

وأشار مساعد محافظ كفر الشيخ، إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وفتح نقاط إسعاف بالميدان الإبراهيمي وداخل مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، وبشارع الغفران الرابعة أمام محطة السكك الحديدية.