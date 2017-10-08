ربيع ياسين: تشكيلة كوبر «ثابتة».. والمنتخب لن يقف على السعيد (حوار)

التحرير

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«أحد نجوم المنتخب الوطني الأول، والنادي الأهلي.. شارك مع الفراعنة في 118 مباراة دولية، كما شارك في نهائيات كأس العالم 1990، ويعد من نجوم العصر الذهبي، الذي نجح كمدرب في تتويج منتخب مصر للشباب وحصل معه علي كأس الأمم الإفريقية عام 2013.. وخاض مع القلعة الحمراء 300 مباراة رسمية، وحصل على أحسن لاعب في مصر 3 مرات، وتوج مع الشياطين الحمر بـ 18 بطولة».. أنه «ربيع ياسين».

التقت «التحرير» بربيع ياسين، للحديث عن المباراة الفاصلة لمنتخبنا الوطني أمام الكونغو والمقرر لها، مساء اليوم الأحد، ملعب «برج العرب»، لحساب منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وإلى نص الحوار....

◄ توقعاتك لمباراة المنتخب أمام الكونغو؟

- المنتخب الوطني يمتلك قدرات كبيرة ولاعبين محترفين قادرين على صناعة الفارق، لديهم الأفضلية في الفوز والصعود إلى كاس العالم، بسبب دوافع عديدة أبرزها اللعب على أرضه ووسط جمهوره.. «إن شاء الله يقدر يكسب ويحسم الصعود للمونديال».

◄ هل تعادل غانا أمام أوغندا سيكون له أثر إيجابي على اللاعبين من حيث الجانب النفسي؟

- بالطبع هيكون له أثر إيجابي لأنه هيقلل التوتر والضغط على اللاعبين من بداية المباراة وهيساعد لاعبي المنتخب في تنفيذ المطلوب داخل الملعب، بجانب الثقة التي ستمنح للاعبين.. وإننا على بعد مباراة بدل مباراتين لتحقيق الحلم وهو الصعود لكأس العالم بعد غياب 27 عامًا.

◄ رأيك في القائمة الحالية للمنتخب؟

- قائمة المنتخب تضم لاعبين جيدين، يسيرون على خطى ثابتة لنحقيق الأفضل داخل الملعب، كما ولازم نديهم حقهم والجهاز الفني أيضًا يؤدي بشكل جيد.. والقائمة الحالية استطاعت أن تحقق نتائج كبيرة بأنها توصل نهائي أمم إفريقيا، وعلى وشك الوصول لكأس العالم.

◄ رأيك فى طريقة لعب الأرجنتيني هيكتور كوبر؟

- منقدرش نقول حاجة غير أنه بيقدر يكسب ويوصل بيها وده المطلوب.

◄ هل كوبر بيعتمد على النتيجة أكثر من الأداء ؟

مش بيعتمد على النتيجة أكثر من الأداء بس هي طريقة لعب وفكر مدرب، وبالطبع هناك مدربين يعتمدون على النتيجة أكثر من الأداء، وفي اعتقادي أن الوصول أفضل من الأداء في الوقت الحالي.

◄ هل تعامل كوبر في طريقة ضمة للمحترفين إلى قائمة المنتخب بشكل صحيح؟

- وجهة نظر تحترم، هو شايف كده ودي رؤيته الفنية ويجب علينا جمعيًا أن نحترمها.

◄ هل ده بيجي على حق بعض اللاعبين المحليين في الانضمام للمنتخب؟

- منقدرش نقول كدة، لأنها وجهة نظر مدرب لازم نحترمها، بصرف النظر عن أي حاجة انت عندك مدير فني بيكسب وبيحقق نتائج، بالتالي هو صح، وفي الأخر هي وجهة نظر مدرب.

◄ في رأيك.. ما مصير كوبر حال صعود المنتخب الوطني لكأس العالم؟

- من وجهة نظري يستمر طبعًا، لأنه راجل كسبك ووصل معاك نهائي أمم إفريقيا، وصعد لكأس العالم بعد غياب 27 سنة، وله بصمه في النتائج حتى من غير أداء، وبالتالي مينفعش نسيبه.

◄ هل إصابة عبد الله السعيد هتأثر على أداء المنتخب الوطني؟

- مصر مبتتأثرش بلاعب.. يوجد لاعبين قادرين على تعوض مركزه، ومنتخبنا مليئ بالنجوم.

◄ من الأنسب للدفع بيه مكان عبد الله السعيد؟

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- صالح جمعة على الرغم إنه بعيد عن المباريات، ولكنه سيكون بديل جيد.

◄ في رأيك.. قرار كوبر لضم صالح جمعة صحيح؟

- بالطبع موفق وسيكون ورقة رابحة بالتأكيد، لأن صالح أدى بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة بالدوري، وثبت وجودة مع الأهلي وسجل وصنع العديد من الأهداف.

◄ من الأنسب لقيادة خط دفاع المنتخب؟

- من وجهة نظري حجازي وعلي جبر، خصوصا إن بينهم انسجام كبير، وبيأدوا بشكل قوي بجانب البعض، وظهر ذلك بشدة في أمم إفريقيا الأخيرة، بالإضافة إن كوبر مبيغيرش طريقة لعبه وهيدفع بالرباعي أحمد حجازي وعلى جبر في خط الدفاع وفي اليسار محمد عبد الشافي وفى اليمين أحمد فتحي.

◄ من الأنسب لحراسة عرين الفراعنة؟

- بالتأكيد عصام الحضري لأنه هو الأقدر في تلك المواقف والأنسب.

◄ ماهي التشكيلة الأنسب لمبارة الكونغو؟

في حراسة المرمي: عصام الحضري.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد الشافي - أحمد فتحي.

في الوسط: محمد النني - طارق حامد - رمضان صبحي- وتريزيجيه.

في الهجوم: محمد صلاح وعمرو جمال.

◄ كيف ترى أداء عمرو مرعي مع النجم الساحلي؟.. وهل يستحق الانضمام للمنتخب؟

- غير مناسب الآن.. مش معنى أنه أجاد في مباراة إنى أخدة المنتخب، لأن اللعب الدولي له شروط ويمكن الفترة الجاية ينضم للمنتخب، وممكن ينضم بعد الصعود، واعتقد أن مرحلة كأس العالم ستشهد انضمام لاعبين كثيرين.

◄ هل كوبر مطالب بالتركيز أكثر على اللاعبين المحليين خصوصًا أن الدوري يمتلك لاعبين جيدين؟

- ده أمر يعود للمدرب.. هو يعلم جيدًا من يصلح ومن لا يصلح للانضمام إلى المنتخب.

◄ في رأيك.. ما يعوق فوز المنتخب على الكونغو؟

- من وجهة نظري في المقام الأول عدم التوفيق، ثانيًا حالة اللعب، لكن كل الظروف مهيئة إن المنتخب يحسم صعوده أمام الكونغو في «برج العرب».

◄ ماذا كان يعوق تأهل المنتخب خلال النسخ الماضية منذ عام 1990؟

- وجود مدير فني كفء شئ مهم جدًا، لأن إذا امتلكنا مدير فني قادر على صنع الفارق مع المنتخب بيفرق كتير، فمن المهم جدا أن المدرب الجيد يكون قادر على جلب اللاعب الذي يريده لخلق حالة الانسجام داخل المنتخب، وأنك تأهلهم، وده كان بيغيب عن المنتخب فى التصفيات الماضية.

◄ ما الفرق بين الجيل الحالي وجيل 90؟

- تحمل المسؤولية والتركيز والتفرغ للمباريات الدولية، والمحافظة على الحالة البدنية، ولكل للرجوع لجيل حسن شحاتة كان لديه لاعبين ذو كفاءة ومهارات عالية، نجحوا في التتويج بأمم إفريقيا 3 نسخ متتالية وعلى الرغم من ذلك لم ينجحوا في الصعود لكأس العالم، بسبب عامل التوفيق.