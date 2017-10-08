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حبس 13 إرهابيًا من حركة "حسم" 15 يومًا احتياطيا

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مصراوي Masrawy

حبس 13 إرهابيًا من حركة "حسم" 15 يومًا احتياطيا

01:16 م الأحد 08 أكتوبر 2017

كتب- طارق سمير:

أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس 13 إرهابيا من حركة (حسم) التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بمحافظة المنوفية، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، في قضية اتهامهم بالضلوع في تنفيذ عمليات عدائية والعمل على تصعيدها واستهداف منشآت الدولة وجهاز الشرطة.

وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى المتهمين في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، اتهامات عدة في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.

وكانت أجهزة الأمن قد تمكنت من ضبط المتهمين بعدما أكدت التحريات تورطهم في تنفيذ عمليات عدائية والمرصود اعتزامهم تصعيدها خلال المرحلة الراهنة توافقا مع تكليفات قياداتهم بالخارج، وقيامهم - نفاذا لتكليفات صادرة إليهم - برصد عدة أهداف ومنشآت أمنية تمهيدا لاستهدافها في توقيتات متزامنة ، وكذا مشاركتهم في عدة محاولات لاغتيال رجال الشرطة وبعض الشخصيات العامة .

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