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حبس عاطل ضبط بحوزته مبالغ مالية كبيرة بالجيزة

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مصراوي Masrawy

حبس عاطل ضبط بحوزته مبالغ مالية كبيرة بالجيزة

01:15 م الأحد 08 أكتوبر 2017

حبس عاطل ضبط بحوزته مبالغ مالية كبيرة بالجيزة

كتب -صابر المحلاوي:
أمرت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار أحمد الأبرق، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته كيس بلاستيك بداخله مبالغ مالية كبيرة، أسفل كوبري صفط اللبن.
البداية أثناء مرور قول أمني برئاسة معاون مباحث قسم بولاق الدكرور، والقوة المرافقة له، أسفل كوبري صفط اللبن، حيث اشتبهت القوة في المذكور، عقب العثور على كيس بلاستيكي بداخله أموال، وبإخطار اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، امر بتحرير المحضر اللازم وعرض المتهم على النيابة العامة.

وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء إبراهيم الديب مدير مباحث الجيزة، ان المتهم عاطل، 28 سنة، سابق اتهامه في 9 قضايا سرقات متنوعة، وبمناقشته عن مصدر تحصله على المضبوطات واعترف بقيامه بسرقتها من إحدى الشقق بأسلوب كسر قفل الباب.

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