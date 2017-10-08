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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بالقتل العمد بإمبابة لـ 25 نوفمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بالقتل العمد بإمبابة لـ 25 نوفمبر

01:14 م الأحد 08 أكتوبر 2017

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بالقتل العمد بإمبابة لـ 25 نوفمبر

كتب- صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة اجراءات محاكمة متهمين، هما محمد عبد الفتاح الفرماوي، و محمد عبد الجليل خطاب، الصادر ضدهما حكمًا غيابياً بالإعدام شنقاً لاتهامهما بالقتل العمد بمنطقة إمبابة، لجلسة 25 نوفمبر لعدم حضور الشاهد .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت، وأحمد عبد الحكم، وبسكرتارية أحمد صبحي عباس، ومحمد سليمان.
كانت النيابة قد أسندت للمتهم محمد عبد الجليل محمد، و محمد عبد الفتاح الفرماوي تهمة القتل العمد بمنطقة إمبابة، وحيازة الأسلحة النارية .

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