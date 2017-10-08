تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بالقتل العمد بإمبابة لـ 25 نوفمبر

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة اجراءات محاكمة متهمين، هما محمد عبد الفتاح الفرماوي، و محمد عبد الجليل خطاب، الصادر ضدهما حكمًا غيابياً بالإعدام شنقاً لاتهامهما بالقتل العمد بمنطقة إمبابة، لجلسة 25 نوفمبر لعدم حضور الشاهد .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت، وأحمد عبد الحكم، وبسكرتارية أحمد صبحي عباس، ومحمد سليمان.

كانت النيابة قد أسندت للمتهم محمد عبد الجليل محمد، و محمد عبد الفتاح الفرماوي تهمة القتل العمد بمنطقة إمبابة، وحيازة الأسلحة النارية .