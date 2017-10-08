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برلمانية: ترشح الرئيس السيسي لفترة أخرى "واجب وطني"

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مصراوي Masrawy

برلمانية: ترشح الرئيس لفترة أخرى "واجب وطني"

01:16 م الأحد 08 أكتوبر 2017

إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب

كتبت- أسماء يحيى:
أعلنت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، انضمامها لحملة "علشان تبنيها"، مؤكدةً أنه تؤيد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.

وأضافت " عبد الحليم"، في بيانها الصادر اليوم الأحد: "انضمامي للحملة جاء من منطلق الوطنية والكرامة التي أعادها لنا الرئيس السيسي، وانصافه واهتمامه بالمرأة المصرية، التى نالت حقوقها في عهده وأصبحت شريكًا للرجل في مسيرة الحياة السياسية".

وأكدت عضو مجلس النواب، أن تأييدها لترشح الرئيس لفترة آخرى " واجب وطني قبل أن يكون قرار سياسي"، لافتةً إلى أن الرئيس استطاع إنقاذ والنهوض بها وإعادة الكرامة لها واستعادة مكانة مصر مرة أخرى بعد أن كانت فريسة في يد الإخوان الإرهابية بحسب وصفها.

وتابعت: " نعم لفترة رئاسية ثانية، لاستكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي وجني ثمار ما زرعه الرئيس".

يشار إلى أن " حملة تبنيها " دشنها عدد من الشباب والنواب؛ لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السسي بالترشح لفترة رئاسية آخرى.

 

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