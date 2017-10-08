بالصور- إطلاق حملة قومية لزراعة النخيل والزيتون بالمدارس

كتب- أحمد مسعد:

أطلق الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، حملة قومية لزراعة النخيل بالمدارس، وذلك من مدرسة الفريق عبد المنعم واصل بكفر العلو في حلوان، كبداية لتعميمها بالمدارس الأخرى.

وغرس الوزيران يرافقهما نائب محافظ القاهرة ونائب وزير التربية والتعليم الفني وعدد من طلاب المدرسة، فسائل النخيل والزيتون والليمون والتوت بالمدرسة وسط ترحيب كبير من الحضور بتلك المبادرة.

وقال وزير الزراعة، إن تلك المبادرة سيتم العمل على تعميمها في عدد من المدارس بالمحافظات المختلفة بالتنسيق بين وزارات الزراعة والري والتربية والتعليم والتنمية المحلية والمحافظين، نظرا لأهميتها في غرس الانتماء لدي التلاميذ في سن مبكرة، ومد جسور التواصل بين التلاميذ ومدارسهم.

وأشار البنا، إلى أهمية عودة زراعة أشجار التوت نظراً لما لها من أهمية اقتصادية، حيث يتغذى على اوراقها دود القفز المنتج للحرير بما يساهم في زيادة الإنتاج منه في مصر.

وأوضح وزير الزراعة أن تلك المبادرة أيضا ستساهم في النهوض بزراعات النخيل في مصر، لافتا إلى أن مصر من الدول المتفوقة في زراعة النخيل، ولديها حوالي 14 مليون نخلة، كما يبلغ حجم الانتاج السنوي من التمور نحو 1.3 مليون طن.

وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن كل قطرة مياه غالية ولها ثمن، وأن هناك تعاون بين وزارتي الزراعة والري في العمل على تكثيف زراعة الأشجار ذات العائد الثمري بالمدارس، لتعليم الأجيال القادمة كيفية التعامل مع الزراعة والمياه حتى لا يكون هناك إهدارًا في المياه.