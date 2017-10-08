وزير التعليم يكرم الطلاب والباحثين الفائزين بمسابقة البحث العلمي "cell press"

القاهرة- (مصراوي):

كرم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، الطلاب والباحثين الفائزين بمسابقة البحث العلمي "cell press".

وأكد شوقي، أن الوزارة تهدف إلى التوسع في محتوى بنك المعرفة والسعي إلى أن يصبح منصة للتعليم الأساسي، مشيرًا إلى إنه سيتم تدريب المعلمين على وضع المناهج عليه، وكيفية التواصل مع الطلاب، مشيراً إلى إنه تم البدء بطلاب الصف الأول الثانوي من خلال ربط المناهج بروابط بنك المعرفة.

ووجه شوقي الطلاب والباحثين بالاستمرار في مواصلة بحثهم من خلال بنك المعرفة لما به من محتوى قيم من المعلومات لشركات عالمية، كما طلب منهم إبداء آرائهم ومقترحاتهم من خلال استخدامهم لبنك المعرفة؛ للتيسير على مستخدمي البنك.

وقدم شوقي، في بيان له الأحد، الشكر لشركة "إلسيڤير"، مؤكدًا أهمية الشراكة بينهم وبين الوزارة لتعاونهم ودعمهم للبنك من خلال ما تمتلكه من المراجع العلمية والكتب القيمة.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد رستم مدير تطوير مجموعه مجلات Cell Press وLancetبشركة “إلسيڤير"، عن شعوره بالفخر للتعاون مع الوزارة من خلال التعامل مع بنك المعرفة لنشر الرؤية المستقبلية للبحث العلمي​.

ويشار إلى إن شركة إلسيڤير تعد أكبر شركة للنشر في المجال العلمي (العلوم والطب والتكنولوجيا) وتمتلك ربع المحتوى العلمي في العالم كله، وتتضمن (3500) مجلة علمية، وتتبعها (cell press) الناشر لمحتوى العلوم البيولوجية.

وأضاف "رستم"، تم عمل مسابقة علوم بالتنسيق مع بنك المعرفة لتعريف الباحثين المصرين بالمحتوى العلمي الذي تنشره (cell press) مؤكدا أن هذه مبادرة من إلسيڤير لتشجيع الباحثين على قراءة المحتوى العلمي الأشد تأثيرًا على المجال العلمي

حيث أن هذا المحتوى ذو قيمة كبيرة ويتم توفيره مجانًا من خلال بنك المعرفة.

على جانب آخر، قام "شوقي" بتكريم الطلاب والباحثين الفائزين بشهادات تقدير مقدمة من الوزارة وتقدم الهدايا لهم والمقدمة من شركة "إلسيفير".