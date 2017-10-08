"مسلمي فرنسا": مؤتمر الإفتاء سيضع استراتيجية جديدة لوقف فوضى الفتاوى

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد البشارى، أمين عام "المؤتمر الإسلامى الأوروبي"، رئيس الفيدرالية العامة لمسلمي فرنسا، إن مؤتمر دار الإفتاء المصرية المنعقد تحت عنوان "دور الفتوى في استقرار المجتمعات"، سيضع استراتيجية جديدة غير تقليدية لوقف فوضى الفتاوى، وحتى تكون الفتوى أداة لتحقيق السلم المجتمعي.

وأضاف البشاري، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن المؤتمر سيضع استراتيجية للتنمية بالفتوى، مشيرا إلى أن الفتوى قد تساهم بشكل كبير في إحداث الاضطرابات نتيجة استغلالها من قبل المتشددين.

وأشار البشاري إلى أن المؤتمر يجمع علماء ومفتيين من أستراليا، وأمريكا، وأوروبا، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، والهند، وتركيا، وسوريا، والأردن، وفلسطين، والسعودية، وتونس، والمغرب، وموريتانيا.

وتنظم دار الإفتاء المصرية، مؤتمرها العالمي الثالث عبر الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري ، تحت عنوان "دَور الفتوى في استقرار المجتمعات"، كخطوة عملية للرد على الفتاوى الشاذة، حيث يتزامن إطلاق المؤتمر مع ظهور بعض الفتاوى الشاذة على السطح مؤخرًا.​