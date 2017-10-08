إزالة 414 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا
إزالة 414 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا
01:22 م الأحد 08 أكتوبر 2017
أرشيفية
المنيا - ريمون الراوي:
تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا، من إزالة 414 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 14 فدانا و7 قراريط و16 سهما، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها مديرية الزراعة على مستوى مراكز المنيا في الفترة من1وحتى 7 أكتوبر الجاري، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة.
قال المهندس عبدالعاطي صديق مدير مديرية الزراعة بالمنيا، إن هذه الحملات تأتي في إطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن الحملات.
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