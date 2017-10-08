مجازاة 54 من العاملين بالصحة و5 أيام مكافأة لـ6 آخرين بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

قرر الدكتور ماهر عثمان وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، إحالة 54 من العاملين بالمركز الصحي بميت خاقان بمدينة شبين الكوم، ومركز الكلى للتحقيق بالشئون القانونية لعدم الانظباط وتغيبهم عن مواعيد العمل الرسمية.

جاء ذلك خلال زيارة وكيل الوزارة في جولة مفاجئة، الذي تفقد وحدة الأطفال المعثور عليهم في إطار تحقيق الانضباط وتطوير المنظومة الصحة في المحافظة.

وأثنى عثمان، على العمل بوحدة الأطفال المعثور عليم لما يبذله العاملون من جهد وإخلاص في رعاية الأطفال، موجهًا بصرف مكافأة 5 أيام لـ6 عاملين بالوحدة بالإضافة إلى ممرضة بقسم الكلى.