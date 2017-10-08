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28 شاشة عرض بمراكز الشباب في الأقصر لبث مباراة مصر والكونغو

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مصراوي Masrawy

28 شاشة عرض بمراكز الشباب في الأقصر لبث مباراة والكونغو

01:18 م الأحد 08 أكتوبر 2017

28 شاشة عرض بمراكز الشباب في الأقصر لبث مباراة مصر والكونغو

الأقصر - محمد محروس:

قال حفني بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، إنه سيتم عرض مباراة مصر والكونغو في الجولة الخامسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2018 مساء اليوم الأحد، بجميع مراكز الشباب بالمحافظة والبالغ عددها 92 مركزا.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن هناك 38 مركز شباب بها شاشات عرض سيتم تشغيلها اليوم لنقل المباراة مباشرة.

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