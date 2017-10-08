المركزي للمحاسبات يكشف 33 مخالفة بـ"تعليم كفر الشيخ"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية للرقابة المالية على محافظات وسط وغرب الدلتا بطنطا، والتي يتبعها قطاع شؤون العاملين بكفر الشيخ، والإدارة العامة للرقابة على الجهاز الإداري، عن وجود العديد من المخالفات التي جرى حصرها خلال العام المنتهى 2016، بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وذلك بعد فحص جانب من أعمال شؤون العاملين، ومستندات الباب الأول، وبدل السفر والانتقالات في الباب الثاني.

تتضمن التقرير إثبات 33 مخالفة، ارتكبها مسؤولو مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أولها استمرار أحد العاملين الموقوفين عن العمل، والمحالين إلى المحاكمة التأديبية، والمستبعدين طبقًا لقرار محافظ كفر اللشيخ حمل رقم 17 لسنة 2017، بالاشتراك في أعمال الامتحانات لحين انتهاء التحقيقات، بلجان الإدارة، والنظام والمراقبة، بالمخالفة لأحكام القرار رقم 17 فى 17 / 1 / 2017، بالتحقيق رقم 1087 لسنة 2016.

وجاء بالتقرير أن محافظ الإقليم اللواء السيد نصر، أصدر القرار رقم 17 بتاريخ 17 / 1 / 2017، وقف بعض العاملين عن العمل بحد أقصى ثلاثة أشهر مع وقف صرف نصف الأجر، وإحالة الموضوع إلى النيابة العامة لضمه إلى التحقيق رقم 1087 لسنة 2016، وإخطار المحكمة التأديبية المختصة، بحالة الوقف طبقًا لأحكام المادة 61 من القانون 81 لسنة 2016.

كما قرر محافظ كفر الشيخ، وفق هذا القرار إخطار التوجيه المالي بديوان عام المديرية، بوقف هؤلاء المحالين عن القيام بالأعمال لحين انتهاء التحقيقات، واستبعاد بعض الأسماء من الاشتراك في أعمال الامتحانات لحين الانتهاء من التحقيقات أمام الجهات الإدارية، والقضائية، كما أوضح تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بعد الفحص استمرار تكليف بعض هؤلاء المستبعدين بالاشتراك في أعمال الامتحانات.

وتبين من تقرير المحاسبات، أن وكيل وزارة التربية والتعليم صلاح عثمان، شكل لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الشهادة الإعدادية "الصم"، ضمت اثنين من المستبعدين بقرار المحافظ المشار إليه، وهما مدير إدارة التخطيط، رئيسًا لهذه اللجنة، ومدير إدارة الوسائل التعليمية، وكيلًا لها، بتاريخ 24 / 1 / 2017، فى حين أن قرار المحافظ صدر بتاريخ 17 / 1 / 2017، كما ثبت فحص المحاسبات استمرار عمل المستبعد الأول لمهام عمله حتى توقيت الفحص.