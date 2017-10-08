الأسعار تشتعل بالأسواق المحلية اليوم.. والمواطنون: السوق مالوش ضابط ولا رابط

التحرير

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تصوير: دعاء السيد

شهدت الأسعار اليوم ارتفاعا ملحوظا بالسوق المحلى استمرارا لموجة الغلاء التى لحقت به طوال الفترة الماضية، الأمر الذى طرح عددا من التساؤلات، أهمها هل هناك إمكانية لتدخل الدولة بشكل أو بآخر فى ضبط الأسواق؟

الخضار والفاكهة من سيئ لأسوأ:

أسعار الخضار والفكهة ارتفعت بشكل ملحوظ على مدى الفترة السابقة من السيئ إلى الأسوأ، حسب وصف المواطنين للأمر.

محمد عبد الله، أحد التجار، أكد أن الأسعار ارتفعت بالفعل وأن هذا الأمر بسبب تجار الجملة، معتبرا أن تاجر التجزئة مجرد وسيط وهامش ربحه لا يتغير، مضيفا أن الأزمة تكمن فى ارتفاع تكلفة النقل وغيرها من الأمور التى أدت إلى موجة الغلاء الأخيرة.

بينما قال رجب عبد الستار، تاجر آخر، بسوق إمبابة إن ارتفاع السماد ومدخلات الإنتاج هى المتسبب الرئيس فى ارتفاع الأسعار، معتبرا أن السوق يشهد حالة ركود لا مثيل لها.

وسجلت الطماطم بسوق التجزئة 5 جنيهات للكيلو والبطاطس 4 جنيهات والفاصوليا 8 جنيهات والتفاح نحو 19 جنيها للكيلو والمشمش نحو 12 جنيها للكيلو والمانجو الزبدية نحو 12 جنيها والسكرى نحو 10 جنيهات والبلح سجل متوسط سعر 5 جنيهات للكيلو.

الدواجن ارتفعت دون مبرر

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جمال عبد العال أحد تجار الدواجن أكد أنها ارتفعت اليوم 2 جنيه للكيلو وسجلت البيضاء منها نحو 22 جنيها للكيلو والساسو نحو 26 جنيها لليكلو، مؤكدا أن الدواجن إحدى السلع الاستهلاكية التى يتحدد سعرها يوما بيوم، والأمر له علاقة بالمزرعة وتاجر التجزئة لا علاقة له بالسعر.

هل تتدخل الدولة لضبط الأسعار؟

سؤال طرحه جميع من بالسوق من مواطنين وتجار على السواء، معتبرين أن ترك السوق بيد كبار التجار يضر بالجميع حتى تجار التجزئة يتكبدون خسائر كبيرة بسبب تلف كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية لقلة الإقبال.

عبد الراضى محمد، أحد التجار، أكد أن تدخل الدولة لا يجوز بالأسواق الصغيرة، ولكن عليها فرض رقابة على تجار الجملة الكبار لعدم المغالاة ورفع السعر دون مبرر، معتبرا أن هناك تجارا يتحكمون فى السوق وإذا تم فرض مزيد من الرقابة عليهم سيتم معالجة أزمة ارتفاع الأسعار.

المواطنون: عايزين الحكومة تتصرف.. السعر بيرتفع كل يوم

جاءت ردود أفعال المواطنين مناشدة الدولة من خلال سلطتها التنفيذية المتمثلة فى الحكومة بالتدخل، لأن حالة الغلاء بالسوق المحلى باتت أكبر من أن يتم تحملها.

سلمى عادل، مواطنة، التقتها "التحرير" بسوق إمبابة، قالت إن الأسعار ترتفع يوميا بشكل غير مبرر، لأن عوامل الارتفاع لا تتكرر يوميا، قائلة: "إحنا كل يوم بنتحمل أسعار جديدة وكل حاجة بتتغير لازم الدولة تتدخل، وتعالج ارتفاع الأسعار وتسيطر على التجار اللى بيتحكموا فى السوق، بدل ما نبقي تحت رحمتهم كل يوم".