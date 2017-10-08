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بيرلو يعلن اعتزال كرة القدم نهاية العام

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بيرلو يعلن اعتزال كرة القدم نهاية العام بيرلو يعلن اعتزال كرة القدم نهاية العام

التحرير

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أكد اللاعب الإيطالي أندريا بيرلو، أنه سيعتزل كرة القدم عقب انتهاء تعاقده مع نادي نيويورك في شهر ديسمبر المقبل، وذلك حسبما نقل موقع «فور فور تو».

ولم يشارك اللاعب الإيطالي البالغ من العمر (38 عامًا) سوى في 15 مباراة فقط في الدوري الأمريكي هذا العام، بعدما عانى من عدم قدرته في استعادة لياقته البدنية.

وأشار لاعب ميلان ويوفنتوس السابق، إلى عدم قدرته على التدريب ويعاني دائمًا من مشاكل في اللياقة البدنية، ومع تقدمه في العمر بات لزامًا عليه الاعتزال والقيام بأي شيء آخر.

وأوضح بيرلو بأنه سيعود عقب الاعتزال إلى إيطاليا، ولكنه يحتاج إلى بعض الوقت للتفكير في وجهته المقبلة، رافضًا الجزم بأنه سيتوجه إلى عالم التدريب إلا إذا تلقى عرضًا من نادي لا يمكن رفضه.

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وقال بيرلو أنه بعد 25 عامًا من ممارسة كرة القدم من الأفضل أن يحصل على الراحة رفقة عائلته في منزله مع ممارسة الجولف والتنس للحفاظ على شكله.

يذكر أن بيرلو توج مع ميلان بلقب الدوري الإيطالي ولقبين في دوري أبطال أوروبا قبل أن يرحل إلى يوفنتوس في عام 2011 وتوج مع السيدة العجوز بأربع ألقاب في الدوري ووصل إلى نهائي دوري الأبطال في عام 2015.

كما خاض 116 مباراة دولية مع الإيطالي وتوج مع الأزوري بلقب في عام 2006 ووصل إلى نهائي اليورو في عام 2012.

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التحرير

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