أخبار عاجلة

الأخبار - الولايات المتحدة ودول الخليج تدرج 11 يمنيا ومؤسستين على قائمة الإرهاب -
الأخبار - بن سلمان : حرب اليمن مستمرة لمنع الحوثيين من التحول إلى حزب الله آخر -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص -
"بوسة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور) -
عضو "القومي لمكافحة الإرهاب" يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح أسر الشهداء -
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية -
"صحة القليوبية": إغلاق 117 منشأة طبية مخالفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

دي خيا.. الوريث الشرعي لكاسياس في عرين الإسبان

Google+ Print
دي خيا.. الوريث الشرعي لكاسياس في عرين الإسبان دي خيا.. الوريث الشرعي لكاسياس في عرين الإسبان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

على مدى سنوات طويلة، كان التساؤل الذي يدور في الوسط الكروي الإسباني، من سيتمكن من خلافة الحارس الأسطوري للمنتخب إيكر كاسياس؟، قبل أن يظهر حارس مانشستر يونايتد الحالي ديفيد دي خيا، ليثبت أن يمتلك بالفعل الحارس الذي سيحرس عرينه لسنوات طويلة.

وبعد بداية «دي خيا» الصعبة في الدوري الإنجليزي عقب انتقاله من أتلتيكو مدريد إلى مانشستر يونايتد في عام 2011، طور الحارس الإسباني من مستواه بشكل ملحوظ حتى بات من أفضل حراس المرمى في العالم في الوقت الحالي، الأمر الذي عاد بالنفع على المنتخب.

ومنذ تولي جوليان لوبيتيجي، تدريب المنتخب الإسباني عقب المشاركة في يورو 2016، الذي أُقيم في فرنسا، قرر استبعاد كاسياس تمامًا من حسابات المنتخب ومنح الفرصة كاملة لدي خيا الذي تمسك بالفرصة ولم تهتز شباكه طوال التصفيات المونديالية الحالية سوى بثلاث أهداف فقط.

شاهد أيضا

وخاض المنتخب الإسباني تحت قيادة لوبيتيجي 11 مباراة لم يغب عنها دي خيا في أي دقيقة، حيث يعد حارس مانشستر يونايتد مرجعية للمدرب لوبيتيجي.

وأوضح لوبيتيجي، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ماركا» الإسبانية، أنه بالنسبة لفريق يفضل الهجوم دائمًا ينبغي أن يضم بين صفوفه حارس مرمى قادر على صنع الفارق عندما تتاح الفرصة أمام الخصوم بالهجوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

8 الصبح - مدرب المنتخب الأوليمبي صداع في رأس اتحاد الكرة

8 الصبح - مدرب المنتخب الأوليمبي صداع في رأس اتحاد الكرة

بالفيديو .. الأسد يستقبل المنتخب السوري: الجيش سبب انجازكم في تصفيات كأس العالم

بالفيديو .. الأسد يستقبل المنتخب السوري: الجيش سبب انجازكم في تصفيات كأس العالم