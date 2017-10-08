دي خيا.. الوريث الشرعي لكاسياس في عرين الإسبان

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على مدى سنوات طويلة، كان التساؤل الذي يدور في الوسط الكروي الإسباني، من سيتمكن من خلافة الحارس الأسطوري للمنتخب إيكر كاسياس؟، قبل أن يظهر حارس مانشستر يونايتد الحالي ديفيد دي خيا، ليثبت أن المنتخب يمتلك بالفعل الحارس الذي سيحرس عرينه لسنوات طويلة.

وبعد بداية «دي خيا» الصعبة في الدوري الإنجليزي عقب انتقاله من أتلتيكو مدريد إلى مانشستر يونايتد في عام 2011، طور الحارس الإسباني من مستواه بشكل ملحوظ حتى بات من أفضل حراس المرمى في العالم في الوقت الحالي، الأمر الذي عاد بالنفع على المنتخب.

ومنذ تولي جوليان لوبيتيجي، تدريب المنتخب الإسباني عقب المشاركة في يورو 2016، الذي أُقيم في فرنسا، قرر استبعاد كاسياس تمامًا من حسابات المنتخب ومنح الفرصة كاملة لدي خيا الذي تمسك بالفرصة ولم تهتز شباكه طوال التصفيات المونديالية الحالية سوى بثلاث أهداف فقط.

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وخاض المنتخب الإسباني تحت قيادة لوبيتيجي 11 مباراة لم يغب عنها دي خيا في أي دقيقة، حيث يعد حارس مانشستر يونايتد مرجعية للمدرب لوبيتيجي.

وأوضح لوبيتيجي، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ماركا» الإسبانية، أنه بالنسبة لفريق يفضل الهجوم دائمًا ينبغي أن يضم بين صفوفه حارس مرمى قادر على صنع الفارق عندما تتاح الفرصة أمام الخصوم بالهجوم.