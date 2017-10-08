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8 مشروبات لتهدئة الأعصاب أثناء مشاهدة مباراة اليوم

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مصراوي Masrawy

8 مشروبات لتهدئة الأعصاب أثناء مشاهدة مباراة اليوم

12:55 م الأحد 08 أكتوبر 2017

8 مشروبات لتهدئة الأعصاب أثناء مشاهدة مباراة اليوم

8-مشروبات

كتبت- ميرا ماهر:

يعيش معظم الرجال لحظات من التوتر العصبي اليوم، قبل وأثناء مباراة والكونغو،والتي تعتبر تأشيرة تأهلنا لكأس العالم 2018 ،لذلك نقدم لك بعض المشروبات التي تساهم بفاعلية في تهدئة الأعصاب وعلاج الاضطرابات العصبية كما ذكرها موقع " naturallivingideas" وصحيفة " Thedailymeal" البريطانية وهي: 

1- عصائر فيتامين "سي":

تناول العصائر الطازجة التي تحتوي على فيتامين C مثل المانجو والشمام والتوت، وسيلة رائعة لخفض مستوى التوتر لأنها تحتوي على مواد مضادة للأكسدة والمواد الغذائية الأساسية التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم.

2- الحليب الدافئ:

يحتوي الحليب على مادة "التريبتوفان"، المسؤولة عن تحسين المزاج، والشعور بالهدوء.

3- الشاي:

تناول فنجان من الشاي يساعد على الاسترخاء، في حين أنه ثبت علميا أن إضافة بعض الأعشاب إليه مثل النعناع، يساعد على تخفيف التوتر.

4- القهوة

يمكن للقهوة أن تعزز المزاج، وذلك بتناول 2 إلى 3 أكواب من القهوة خلال مشاهدة المباراة.

5- الكركدية

يساعد الكردية على تهدئة الأعصاب بصورة واضحة.

6- البرتقال مع العسل:

من المشروبات التي تعمل بكفاءة على تهدئة الأعصاب وتساعد على الاسترخاء بفاعلية.

7- النعناع:

يعمل على التخلص من الضغط العصبي والوقاية من التوتر والعصبية.

8- الكاكاو:

 المهدئ للأعصاب، لاحتوائه على مادة" الثيوفيللين" التي تحسن التنفس وتساعد على اتساع الشعب الهوائية.

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