"العمليات الخاصة" تداهم بؤر إجرامية بالتجمع.. ضبط 10 تجار مخدرات و17 مسجل

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

شنت أجهزة الأمن بالقاهرة بقيادة اللواءان خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، ومحمد منصور مدير المباحث، حملة أمنية مكبرة استهدفت منطقة التجمع الخامس، شارك فيها ضباط وأفراد قطاع القاهرة الجديدة، وسيارات مسلحة من شرطة النجدة وقوات أمن القاهرة ومجموعات مسلحة من الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالأمن المركزي.

اعتمدت الخطة على تقسيم المنطقة إلى نطاقات مع إحكام السيطرة على كل نطاق من خلال منافذ ونقاط حدودية ومن ثم مداهمة الخارجين عن القانون والوارد بشأنهم معلومات جنائية.

أسفرت الحملة عن ضبط 13 قضية مخدرات (10 اتجار + 3 تعاطي) بإجمالي 640 جرام حشيش، 350 جرام بانجو، و179 جرام هيروين، و1316 قرص مخدر.

كما أسفرت الحملات أيضاً عن ضبط فردين خرطوش و21 طلقة، و5 قضايا سلاح أبيض، و5 قضايا تموين، وضبط17مسجل خطر، وتنفيذ 13حكم جنائي منهم بينهم هاربين من مؤبد.

وضبطت الحملات 26 طفل حدث، وأزالت 68 قضية أشغال طريق، و27 مخالفات، و39 غرامات، و3600 مبالغ مالية متحصلة.