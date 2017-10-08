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ننشر أسماء المتهمين المُحالين للمفتي في قضية "أجناد مصر"

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مصراوي Masrawy

ننشر أسماء المتهمين المُحالين للمفتي في قضية "أجناد "

01:00 م الأحد 08 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأحد، إحالة 13 متهما في قضية "تنظيم أجناد مصر" للمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، لارتكاب جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة، واستهداف الكمائن الأمنية، وأقسام الشرطة.

كما قررت المحكمة تحديد جلسة 7 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، على باقي المتهمين.

وجاء أسماء المتهمون المحالون هم: بلال إبراهيم، ومحمد صابر رمضان، وجمال سعد، وعبد الله السيد، وياسر محمد أحمد، وسعد عبد الرؤوف، ومحمد توفيق حسن، ومحمود صابر، وسمير إبراهيم سعد، وإسلام الشحات، ومحمد عادل عبد الحميد، ومحمد حسن عز الدين، وتاج الدين حميدة.

نسبت النيابة العامة المتهمين ارتكابه لجرائم إنشاء وإدارة جماعة "أجناد مصر" الإرهابية، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع

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