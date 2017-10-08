أخبار عاجلة

أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص -
"بوسة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور) -
عضو "القومي لمكافحة الإرهاب" يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح أسر الشهداء -
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية -
"صحة القليوبية": إغلاق 117 منشأة طبية مخالفة -
ضبط منتجات ألبان ولحوم فاسدة بأسواق دمياط -
القوات المسلحة تشارك في إخماد حريق "غرب الإسكندرية" (صور) -
راقصة باليه منحها «الزعيم» تأشيرة النجومية.. 10 معلومات عن أمينة خليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تجديد حبس عاطل قتل زوجة جده بـ "حبل غسيل" لشكه في سلوك بناتها في العجوزة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تجديد حبس عاطل قتل زوجة جده بـ "حبل غسيل" لشكه في سلوك بناتها في العجوزة

12:57 م الأحد 08 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب –صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الأحد، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سيدة عجوز داخل شقتها بمنطقة أرض اللواء.

كانت كشفت تحقيقات النيابة أن حفيد زوج المجني عليها انهال عليها بالضرب بقطعة خشب، وقام بخنقها بحبل غسيل، ولم يتركها إلا جثة هامدة، وفر هاربا، لشكه في سلوك بناتها.

البداية عندما تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سيده داخل شقة بالدور الأرضي، انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، وعثر على الجثة مسجاه بأرضية غرفة النوم، وبها آثار خنق، وجروح بالجسم، كما عثر على هاتفها المحمول، وجزء من قطعة خشبية ملوثه بالدماء، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة.

أمر اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتشكيل فريق بحث، لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهم.

تم التوصل من خلالها لهوية مرتكب الجريمة، وتبين أنه حفيد زوج المجني عليها.

تم رصد تحركات المتهم، والأماكن التي يتردد عليها، وتمكنت قوة أمنية، من إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حيث أفاد بأنه حدثت بينه وبين المجني عليها مشادة كلامية، بسبب اعتراضه على سلوك بناتها، وأنه قام بالتعدي عليها بالضرب بقطعة خشب، وخنقها بحبل غسيل.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • النيابة تقرر حبس عاطل قتل زوجة جده بـ "حبل غسيل" بالعجوزة

    أخبار

  • المشدد 7سنوات لعاطل متهم بالإتجار في الحشيش بالجيزة

    أخبار

  • مصرع عامل سقط من الطابق الرابع بأكتوبر: "افتكر مدخل المصعد باب الشقة"

    أخبار

  • تجديد حبس ربة منزل وعاطل 15يومًا في اتهامهما بقتل طفلهما بمدينتي

    أخبار

إعلان

4ba8ae3109.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص

أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص

"بوسة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور)

"بوسة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور)

عضو "القومي لمكافحة الإرهاب" يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح أسر الشهداء

عضو "القومي لمكافحة الإرهاب" يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح أسر الشهداء

بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية

بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية