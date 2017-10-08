تجديد حبس عاطل قتل زوجة جده بـ "حبل غسيل" لشكه في سلوك بناتها في العجوزة

كتب –صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الأحد، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سيدة عجوز داخل شقتها بمنطقة أرض اللواء.

كانت كشفت تحقيقات النيابة أن حفيد زوج المجني عليها انهال عليها بالضرب بقطعة خشب، وقام بخنقها بحبل غسيل، ولم يتركها إلا جثة هامدة، وفر هاربا، لشكه في سلوك بناتها.

البداية عندما تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سيده داخل شقة بالدور الأرضي، انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، وعثر على الجثة مسجاه بأرضية غرفة النوم، وبها آثار خنق، وجروح بالجسم، كما عثر على هاتفها المحمول، وجزء من قطعة خشبية ملوثه بالدماء، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة.

أمر اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتشكيل فريق بحث، لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهم.

تم التوصل من خلالها لهوية مرتكب الجريمة، وتبين أنه حفيد زوج المجني عليها.

تم رصد تحركات المتهم، والأماكن التي يتردد عليها، وتمكنت قوة أمنية، من إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حيث أفاد بأنه حدثت بينه وبين المجني عليها مشادة كلامية، بسبب اعتراضه على سلوك بناتها، وأنه قام بالتعدي عليها بالضرب بقطعة خشب، وخنقها بحبل غسيل.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.