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استطلاع: البريطانيون يرون كوربين أفضل في قيادة البلاد من ماي

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مصراوي Masrawy

استطلاع: البريطانيون يرون كوربين أفضل في قيادة البلاد من ماي

01:05 م الأحد 08 أكتوبر 2017

استطلاع: البريطانيون يرون كوربين أفضل في قيادة البلاد من ماي

لندن (أ ش أ)
ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن حزب العمال البريطاني احتل الصدارة في استطلاعات الرأي الأخيرة، وأن الشعب البريطاني بات يعتقد الآن أن زعيم الحزب جيرمي كوربين قد يصبح رئيسا للوزراء أفضل من رئيسة الوزراء الحالية تيريزا ماي.

وقالت الصحيفة البريطانية، على موقعها الإلكتروني الأحد، إن أزمة تيريزا ماي تفاقمت اليوم من خلال استطلاع جديد للرأي يشير إلى تفوق العمال على المحافظين، مع تفضيل الشعب بشكل واضح لجيرمي كوربين كرئيس للوزراء.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه مركز أبحاث (بي إم جي) لصالح الإندبندنت، أن حزب العمال تقدم بفارق خمس نقاط على المحافظين، الذين لا يزالون يعانون من انقلاب أطلقه وزراء سابقون للإطاحة بماي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كوربين، الذي خرج لتوه من مؤتمر عزز فيه موقفه بشكل كبير، نجح في التقدم على ماي بفارق نقطتين فيما يتعلق بالشخصية التي يفضل الشعب توليها لرئاسة الوزراء.

ونوهت الصحيفة إلى أن الأرقام التي جاءت في الاستطلاع تمثل انقلابا مثيرا للدهشة في نسب تأييد حزبي العمال والمحافظين، ويضع الاستطلاع مزيدا من المشاكل على عاتق تيريزا ماي، التي قوض وزير خارجيتها بوريس جونسون سلطتها بالفعل، حتى قبل خطابها "الكارثي" في مؤتمر الحزب، حسبما وصفته الصحيفة البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن رئيسة الوزراء البريطانية تواجه أيضاً ضغطاً من جانب الاتحاد الأوروبي، الذي أشار قادته من فرنسا وألمانيا إلى عدم رغبتهم في المضي قُدماً في محادثات البريكست الخاصة بالتجارة.

كما تواجه ماي أيضا احتمالية رفض الدولتين لاقتراحها الخاص بتأسيس فترة انتقالية لمدة سنتين لحين تسوية "إجراءات طلاق" بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأجري استطلاع الرأي المذكور في الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر على عينة شملت الفا و910 من البريطانيين البالغين.

هذا المحتوى من

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