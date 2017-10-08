الجبير: السعودية لن تسمح لأحد بتمويل الإرهاب
الجبير: السعودية لن تسمح لأحد بتمويل الإرهاب
12:46 م الأحد 08 أكتوبر 2017
موسكو (د ب أ)
صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأن السعودية لن تسمح لأحد بتمويل الإرهاب ونشر أيدولوجية الكراهية.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية اليوم الأحد عنه القول في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام الروسية :"لن نسمح لأحد بنشر أيدولوجية الكراهية، أو تمويل مثل هذه الأيدولوجية أو الإرهاب".
وقال "نهجنا في التعامل مع هذه المشكلة صارم جدا: لقد فصلنا الآلاف من أئمة المساجد بسبب التطرف، وقمنا بتحديث نظامنا التعليمي لاستبعاد إمكانية إساءة تفسير النصوص".
وأكد أن الرياض متحمسة للتعاون مع موسكو في مكافحة الإرهاب.
وقال :"هناك الكثير من المسلحين من كل من روسيا والسعودية يقاتلون في صفوف داعش... ويشكلون تهديدا لبلدينا وللدول الأخرى، التي قدموا منها. ولذلك فإننا مهتمون بصورة قوية بالتعاون".
في غضون ذلك، اتهم الجبير قطر بتمويل الإرهاب في العديد من الدول في محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول.
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