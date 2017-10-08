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الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على "قصر السلام" في جدة

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مصراوي Masrawy

الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على "قصر السلام" في جدة

12:51 م الأحد 08 أكتوبر 2017

كتب- محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشريف، الهجوم الإرهابي الذي استهدف، أمس السبت، إحدى بوابات قصر السلام في مدينة جدة بالمملكة العربية ، مما أسفر عن استشهاد شرطيين اثنين، وإصابة ثلاثة آخرين.

وأكد الأزهر، في البيان الصادر، اليوم الأحد، أن هذه الأعمال الإرهابية التى تسعى لإشاعة الفوضى وتكدير الأمن، تستوجب اصطفاف وتكاتف العالم أجمع لمواجهة خطر الإرهاب، والقضاء عليه وتجفيف منابعه ومنع تمويله.

ودعا الأزهر الشريف، الله – عز وجل - أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها الشقيق من كل مكروه، وأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

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