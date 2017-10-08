المتحدث العسكري: تدمير سيارتين مسلحتين لعناصر إرهابية بشمال سيناء

كتب- مصطفى المنشاوي:

دمرت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني بشمال سيناء، بالتعاون مع القوات الجوية، سيارتين مسلحتين خاصة بالعناصر التكفيرية.

وقال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، وفقًا للبيان الصادر اليوم الأحد، إن قوات التأمين تمكنت من ضبط كمية كبيرة من جوهر الحشيش المخدر مخبأة داخل عربة نقل.

وأكد المتحدث العسكري، أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني تواصل جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بشمال سيناء.