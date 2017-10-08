الأزهر يعلن عن حاجته لوظائف قيادية- صور

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الأزهر الشريف عن حاجته لشغْلِ عددٍ من الوظائف القيادية، طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرارِ رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 2017.

ودعا الأزهر الشريف، الراغبين في التقدم لشغل الوظائف، إحضار المستندات التالية:

1- بيانٌ مُستقِلٌّ عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها.

2- بيان مستقل عن اقتراحاته لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.

3- عدد 3 صور شخصية حديثة.

4- صورتان من بطاقة الرقْم القومي.

وستتُقَدَّم الطلباتُ باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بسكرتارية مكتب شيخ الأزهر، بمَقَرّ مشيخة الأزهر بحديقة الخالدين بالدَّرّاسة بالقاهرة، لمدة 15 يومًا تبدأ من الأربعاء الموافق ط11/10/2017.

وأوضح الأزهر أنه لن يُلتفتَ إلى الطلبات غيرِ المستوفاة للمستندات المطلوبة، أو التي تَرِدُ بالبريد، أو تُسَلَّم قبلَ أو بعدَ الميعاد المُحَدَّد للإعلان.