حبس شخصين متهمين بسرقة وحدة تكييف من مستشفى بالعجوزة
حبس شخصين متهمين بسرقة وحدة تكييف من مستشفى بالعجوزة
12:56 م الأحد 08 أكتوبر 2017
كتب -صابر المحلاوي:
أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد علام، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبطا أثناء سرقتهما وجهة تكييف من أحد المستشفيات بمنطقة العجوزة.
البداية أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة والقوة المرافقة، تمكنوا من ضبط لصين، وذلك حال سيرهما حاملين وحدة خارجية لجهاز تكييف، وحال مشاهدتهما للقوات حاولا الفرار.
وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الوحدة المشار إليها من المستشفى، وبالانتقال والمعاينة تلاحظ عدم وجود حامل وحدة التكييف بالساحة الجانبية للمستشفى.
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