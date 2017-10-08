ضبط 2210 دولار بحوزة خليجي ومصري يتاجران بالنقد الأجنبي

كتب – سامح غيث:

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على خليجي الجنسية ومصري بحوزتهما 2210 دولار أمريكي اعترفا بالاتجار في النقد الأجنبي.

التفاصيل بدأت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول ـ تمكن من ضبط كلا من "حاتم ع 46 سنة"، حاصل على بكالوريوس علوم، و"خالد ج" 38 سنة، يحمل احدى الجنسيات العربية، وبحوزتهما، 2210 دولار امريكي، و700 جنيه مصري.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.