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السجن المشدد 10 سنوات لمتهم في قضية "أحداث عنف الدقي"

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مصراوي Masrawy

السجن المشدد 10 سنوات لمتهم في قضية "أحداث عنف الدقي"

12:50 م الأحد 08 أكتوبر 2017

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، معاقبة المتهم محمد الحسيني علي منصور، بالسجن المشدد عشر سنوات، في إعادة محاكمته في قضية أحداث العنف التي وقعت بمنطقة الدقي مطلع 2015 .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت محكمة الجنايات قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهم غيابيًا بالسجن المشدد 15سنة، وتم ضبطه وأعيدت إجراءات محاكمته أمام هذه الدائرة.

كانت النيابة قد أحالت المتهم محمد الحسيني علي منصور، للمحاكمة الجنائية بعد أن اسندت له عدة تهم اهمها تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تنظيم تجمهر يضم أكثر من 5 أشخاص، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والقتل والشروع فيه، على نحو أدى لمصرع حمادة فتح الله، وإصابة كل من تامر عبد الغفار، ومحمود كامل، وحسين سيد حسن كما نسبت له تهم حيازة أسلحة نارية، ومفرقعات، وزجاجات مولوتوف؛ بغرض استعمالها، للإخلال بالأمن العام، والتعدي على القوات الشرطية والمنشآت العامة والخاصة.

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