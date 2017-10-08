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الجنايات تقضي بإحالة 13 متهمًا ‏ في قضية "أجناد مصر" للمفتي

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مصراوي Masrawy

الجنايات تقضي بإحالة 13 متهمًا ‏ في قضية "أجناد " للمفتي

12:45 م الأحد 08 أكتوبر 2017

كتب- عمرو علي:
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأحد، إحالة 13 متهما في قضية "تنظيم أجناد مصر" للمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، لارتكاب جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة، واستهداف الكمائن الأمنية، وأقسام الشرطة.

كما قررت المحكمة تحديد جلسة 7 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، على باقي المتهمين.

نسبت النيابة العامة المتهمين ارتكابه لجرائم إنشاء وإدارة جماعة "أجناد مصر" الإرهابية، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع.

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