تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه في الجيزة لسوء سلوكه 15 يومًا على ذمة التحقيقات

كتب -صابر المحلاوي:

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأحد، تجديد حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شقيقه بمركز الصف بجنوب الجيزة، بعد مشاجرة نشبت بينهما، بسبب سوء سلوك المجني عليه.

البداية عندما تلقى مركز شرطة الصف، بلاغًا يفيد بوفاة "محمود. ع" وشهرته "كوتة" 21 سنة، عاطل، نتيجة إصابته بكدمات وجروح متفرقة بجسده، وبإجراء التحريات تبين أن "عرفة" عامل، شقيق المجني عليه، وراء ارتكاب الواقعة، حيث قيده بحبل واعتدى عليه بالضرب باستخدام "عصا" حتى فارق الحياة، في محاولة منه لتأديبه بسبب سوء سلوكه.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.