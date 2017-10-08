أخبار عاجلة

الأخبار - الولايات المتحدة ودول الخليج تدرج 11 يمنيا ومؤسستين على قائمة الإرهاب -
الأخبار - بن سلمان : حرب اليمن مستمرة لمنع الحوثيين من التحول إلى حزب الله آخر -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص -
"بوسة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور) -
عضو "القومي لمكافحة الإرهاب" يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح أسر الشهداء -
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية -
"صحة القليوبية": إغلاق 117 منشأة طبية مخالفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه في الجيزة لسوء سلوكه 15 يومًا على ذمة التحقيقات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه في الجيزة لسوء سلوكه 15 يومًا على ذمة التحقيقات

12:44 م الأحد 08 أكتوبر 2017

تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه في الجيزة لسوء سلوكه 15 يومًا على ذمة التحقيقات

كتب -صابر المحلاوي:
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأحد، تجديد حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شقيقه بمركز الصف بجنوب الجيزة، بعد مشاجرة نشبت بينهما، بسبب سوء سلوك المجني عليه.

البداية عندما تلقى مركز شرطة الصف، بلاغًا يفيد بوفاة "محمود. ع" وشهرته "كوتة" 21 سنة، عاطل، نتيجة إصابته بكدمات وجروح متفرقة بجسده، وبإجراء التحريات تبين أن "عرفة" عامل، شقيق المجني عليه، وراء ارتكاب الواقعة، حيث قيده بحبل واعتدى عليه بالضرب باستخدام "عصا" حتى فارق الحياة، في محاولة منه لتأديبه بسبب سوء سلوكه.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تأييد قرار إخلاء سبيل موظفين بالضرائب في اتهامهم بالتظاهر دون تصريح

    أخبار

  • المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة الإتجار في الحشيش بالعجوزة

    أخبار

  • تجديد حبس عامل قتل شقيقه بسبب شكه في وجود علاقة غير شرعية مع زوجته

    أخبار

  • مصدر: علاء حسانين لن يغادر قسم أبو النمرس لهذا السبب

    أخبار

إعلان

dd4489b7df.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص

أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص

"بوسة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور)

"بوسة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور)

عضو "القومي لمكافحة الإرهاب" يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح أسر الشهداء

عضو "القومي لمكافحة الإرهاب" يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح أسر الشهداء

بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية

بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية