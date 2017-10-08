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22 أكتوبر.. الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن آيات عرابي

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مصراوي Masrawy

22 أكتوبر.. الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن آيات عرابي

12:35 م الأحد 08 أكتوبر 2017

22 أكتوبر.. الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن آيات عرابي

إسقاط الجنسية عن آيات عرابي

كتب –محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلامية آيات عرابي، للحكم بجلسة 22 أكتوبر.

جاء ذلك في الدعوى رقم 38721 لسنة 71 ق والمقامة من طارق محمود المحامي.

قال الدعوى إن آيات عرابي دأبت على التحريض ضد وإهانة المؤسسة العسكرية والشرطية، وهو ما يستوجب صدور حكم قضائي بإسقاط الجنسية المصرية عنها.

أشارت الدعوى إلى أنه من العار أن تحمل تلك الشخصية الجنسية المصرية بعد تطاولها على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، وارتكابها جريمة السب والقذف للجيش المصري ومؤسسات الدولة المصرية ومهاجمة كل الرموز الوطنية للدولة المصرية، ومحاولاتها بث الفتنة بين أطياف الشعب المصري وتحريضها المستمر على الاقتتال الداخلي بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد والمساس بهيبة القوات المسلحة المصرية.

استندت الدعوى إلى عدد من المقالات التي وجهت فيها آيات عرابي إلى ضباط وجنود الجيش المصري عبارات بها الكثير من الألفاظ الخادشة والمشينة المعاقب عليها قانونًا، واعتبرها عبارات تهدف لهدم الروح المعنوية للجيش المصري الذي يخوض حربًا شرسة ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة.

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