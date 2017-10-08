لصوص لكن ظرفاء.. علقة ساخنة لـ"عاملين " يبيعان "حجارة" للمواطنين على أنها فاكهة

كتب – فتحي سليمان:

ابتكر لصان حيلة شيطانية للنصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم إذ قاموا بتعبئة أقفاص فاكهة بالحجارة، وتغليفها وبيعها للمواطنين على أنها فاكهة أرخص من أسعارها في السوق المصري، وألقت مباحث القاهرة بقيادة اللواء محمد منصور مدير المباحث، القبض على المتهمين عقب تلقينهما علقة ساخنة من الأهالي بشارع الابياري في منقطة باب الشعرية.

التفاصيل بدأت أثناء مرور الرائد عبدالرحمن رجائي معاون مباحث قسم شرطة وقوة أمنية من المباحث بشارع الابياري لاحظ تجمع بعض الأهالي، وعندما ذهب لاستيضاح الأمر، وجد قيام الأهالي بالقبض على "رمضان م" 36 سنة، عامل سبق اتهامه في 4 قضايا، و"علاء م" 28 سنة، عامل سبق اتهامه في قضية "نصب"، وتلقينهم علقة ساخنة.

وتعدى الأهالي على المذكوران وذلك بسبب استقلالهما سيارة سوزوكي نصف نقل محملة بأقفاص فاكهة فارغة وقيامهما بالنصب على أحدهم يدعى عبد الوهاب سليم 70 سنة، سائق، واستولوا منه على مبلغ 300 جنية ثمن قفص فاكهة مغلف بداخلة حجارة عقب إيهامه بأنهما يقوما ببيع الفاكهة بأسعار أقل من أسعار السوق.

وأمام المقدم أحمد ملش رئيس مباحث قسم شرطة باب الشعرية، اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، وأضافا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم ببيع كمية من أقفاص الفاكهة بسعر أقل مثيلاتها بالأسواق ووضع بداخلها حجارة وتغليفها.

أضاف المتهمان أنهما حصلا على مبلغ 260 جنية من المواطنة هبة حسن 35 سنة، ربة منزل بنفس الطريقة.

تحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.