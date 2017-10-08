بالصور.. إزالة 753 حالة تعد على أملاك الدولة بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص، بمحافظة البحيرة حملة مكبرة، اليوم الأحد، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن وشرطة المرافق، لإزالة التعديات والإشغالات بالمدينة.

أسفرت الحملة عن إزالة 701 حالة إشغال بالإضافة إلى 52 حالة تعدى عل أملاك الري عبارة عن 16 تندة صاج، و3 تند قماش، و15 كشك بدون ترخيص، و2 عشة بوص، و16 إزالة رصيف.