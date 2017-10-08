لتدريسها الفكر المتشدد.. "أوقاف الإسكندرية" تضم حضانة المسجد الكبير(صور)

الإسكندرية – محمد عامر:

شنت مديرية الأوقاف في الإسكندرية، اليوم الأحد، حملة مكبرة استهدفت دار حضانة المسجد الكبير بمنطقة أبو سليمان، شرقي المدنية، وذلك لتدريسها الفكر المتشدد بها للأطفال الصغار.

قال الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن الحضانة تعمل على تأسيس عقول الأطفال وفقًا لمنهج معين تابع لإحدى الجماعات، لافتًا إلى سيطرة الأوقاف على الدار.

وأشار "العجمي" إلى أنه تم إعادة ترتيب العمل بالحضانة وضمها للأوقاف لتصبح نواة للمدرسة القرآنية بإدارة شرق الإسكندرية، لافتًا إلى أنه سيتم إقامة تحية العلم بها لغرس الإنتماء الوطني في نفوس الأطفال.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، على أنه لن يسمح باستغلال أي مسجد أو زاوية أو ملحقاتها في عمل ضد المصلحة العليا للبلاد، قائلًا: "على الجميع مساعدتنا في حالة وجود أي مكان يُستغل لنشر الأفكار المتطرفة".