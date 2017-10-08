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بالصور.. إزالة 753 حالة إشغال وتعد على أملاك الدولة في البحيرة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إزالة 753 حالة إشغال وتعد على أملاك الدولة في البحيرة

12:44 م الأحد 08 أكتوبر 2017

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البحيرة – أحمد نصرة:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، بمحافظة البحيرة حملة مكبرة، اليوم الأحد، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن وشرطة المرافق، لإزالة التعديات والإشغالات بالمدينة.

أسفرت الحملة عن إزالة 701 حالة إشغال متحرك وثابت، بالإضافة إلى 52 حالة تعد عل أملاك الري عبارة عن 16 تندة صاج، و3 تندة قماش، و15 كشكًا بدون ترخيص، و2 عشة بوص، و16 إزالة رصيف.

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