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غدا انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 27

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غدا انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 27 غدا انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 27

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الإثنين، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وعلى البحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، معتدلة الى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن

المدينة: الصغرى العظمى 
القاهرة 24 27
وسط الدلتا 23 27
الإسكندرية 21 26
بلطيم 21 26
مطروح 20 25
السلوم 17 24
سيوة 19 27
بورسعيد 20 25
دمياط 20 25
العريش 17 28
رفح 17 27
الإسماعيلية 21 27
السويس 22 28
رأس سدر 19 28
نخل 15 28
نويبع 24 28
طابا 18 28
كاترين 17 25
الطور 23 27
شرم الشيخ 25 32
الغردقة 24 33
مرسى علم 25 33
الفيوم 22 28
بنى سويف 21 28
المنيا 21 30
أسيوط 21 31
سوهاج 22 32
قنا 22 34
الأقصر 23 35
أسوان 24 37
أبو سمبل 25 37
الوادي الجديد 22 36
شلاتين 25 34
أبو رماد 26 34
رأس حدربة 27 33
حلايب 27 32

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