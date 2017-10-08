رئيسا إقليم كردستان والبرلمان العراقي يؤكدان مبدأ الحوار المفتوح

أربيل، العراق (د ب أ)

أكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري اليوم الأحد على المحافظة على الأمن والاستقرار والابتعاد عن تأزيم الأوضاع والتأكيد على مبدأ ادامة الحوار بجدول أعمال مفتوح بين الطرفين.

وجاء ذلك في بيان صحفي مقتضب أصدرته رئاسة إقليم كردستان عن فحوى الاجتماع الذي جرى اليوم في مقر رئاسة الاقليم في أربيل.

وقال البيان "جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في العراق والاستفتاء الذي أجراه شعب كردستان وردود الفعل".

وأضاف أنه "بعد التباحث على ضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار والابتعاد عن تأزيم الأوضاع تم التأكيد على تهدئة الوضع السياسي والاستناد على مبدأ الحوار بجدول أعمال مفتوح وبمشاركة الأطراف المتعددة من أجل الوصول الى معالجة الخلافات بين أربيل وبغداد".

الى ذلك، أشار رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي خسرو كوران، في تصريحات لوسائل إعلام محلية إلى أن "زيارة رئيس مجلس النواب الى كردستان واجتماعه برئيس الإقليم هي بمثابة عودة بغداد الى الحوار الذي سبق وأعلنت انها لن تحاور أربيل الا بعد الغاء نتائج الاستفتاء".

ووصف الزيارة بأنها "خطوة مهمة الى الأمام من أجل بدء حوار جدي بين الطرفين وأن أربيل مستعدة للحوار بأجندة مفتوحة"، مؤكدا أنه "لا تراجع عن نتائج الاستفتاء لأنه بالإضافة إلى كونه حق دستوري وقانوني لشعب كردستان يعبر عن إرادة شعب بأكمله".

وكان الجبوري توجه في وقت سابق اليوم إلى مدينة أربيل وذلك من أجل حلحلة المشاكل التي نجمت عن إجراء الإقليم استفتاء على الانفصال عن بغداد الشهر الماضي.

وكان إياد علاوي وأسامة النجيفي نائبا الرئيس العراقي قد اجتمعا أمس برئيس إقليم كردستان في أربيل، واتفقوا على مواصلة الحوار للخروج من الأزمة.