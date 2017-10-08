واشنطن بوست: مئات الغارات على مناطق تخضع للحماية الدولية في سوريا

واشنطن (أ ش أ)

سلطت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الضوء على ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في سوريا خلال الأسابيع الأخيرة إثر مئات الغارات الجوية التي تستهدف مناطق تخضع للحماية الدولية.

وقالت الصحيفة- في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني الأحد إن الجماعات المعنية بمراقبة الصراع هناك رصدت مئات الضربات منذ انتهاء الجولة السادسة من محادثات السلام التي تضم روسيا وإيران وتركيا في منتصف شهر سبتمبر الماضي، وأفادت منظمة القبعات البيضاء في سوريا الجمعة الماضية بأن 80 في المئة من هذه الهجمات تستهدف المناطق المدنية.

وأضاف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من ألف مدني قتلوا في جميع أنحاء البلاد، مضيفا أن شهر سبتمبر الماضي كان الأكثر دموية هذا العام في سوريا.

واعتبر المحللون العنف كدلالة على أن وقف إطلاق النار التدريجي الذي تم التوصل إليه في العاصمة الكازاخستانية أستانة لم يحقق شيئا يذكر لتغيير أهداف الحكومة السورية الأساسية، وبدعم روسيا وإيران للنظام السوري، فإن جيش الرئيس السوري بشار الأسد في طريقه نحو استعادة معظم الأراضي التي فقد السيطرة عليها خلال ست سنوات من الحرب.