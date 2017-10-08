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الخارجية الألمانية تؤكد تعرض فوج سياحي في تركيا لحادث سير

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الخارجية الألمانية تؤكد تعرض فوج سياحي في تركيا لحادث سير

12:27 م الأحد 08 أكتوبر 2017

الخارجية الألمانية تؤكد تعرض فوج سياحي في تركيا لحادث سير

برلين/اسطنبول (د ب أ)

أكدت وزارة الخارجية الألمانية الأحد أن الضحايا الذين تعرضوا لحادث سير في تركيا هم فوج سياحي من ألمانيا.

ولقي 3 سائحين ألمان حتفهم وأصيب 11 آخرون جراء حادث تصادم حافلة سياحية وقع في مدينة أنطاليا الساحلية جنوبي تركيا أمس السبت ، حسبما أفادت وكالة "دوجان" التركية للأنباء.

وقالت الوزارة إن ممثلين للقنصليتين الألمانيتين في إزمير وأنطاليا زاروا المصابين في المستشفى.

وقع الحادث عندما فقد سائق الحافلة الصغيرة ،التي كانت تحمل الفوج السياحي من المطار إلى بلدة ماناوكات السياحية، السيطرة على المركبة وسط سقوط الأمطار ، لتصطدم الحافلة بنخلة على الطريق.

ومن بين المصابين طفل عمره عام واحد. وتم القبض على سائق الحافلة ، حسبما أفادت تقارير إعلامية تركية.

وكانت التقارير الإعلامية قد ذكرت أمس أن عدد المصابين 10 أشخاص فقط.

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