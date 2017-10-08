ترامب: أريد تليرسون أكثر صرامة

واشنطن (أ ش أ)

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في أن يكون وزير خارجيته ريكس تيلرسون أكثر صرامة.

وقال ترامب في تصريح -نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الأحد- لدينا علاقة جيدة جدا، نختلف على بعض الأشياء وفي بعض الأحيان أرغب أن يكون تليرسون أكثر صارمة.. ولكن دون ذلك فإن علاقتنا جيدة جدا.

وتأتي تصريحات ترامب بعد نشر تقارير تفيد بأن هناك حالة من التوتر بين ترامب وتيلرسون.

وأشارت التقارير إلى أن تليرسون يفكر في الاستقالة.

ونفي تيلرسون تلك التقارير قائلا إن "نائب الرئيس لم يضطر إلى إقناعي بالبقاء في منصب وزير الخارجية لأنني لم أفكر أبدا في مغادرته".

وأفادت التقارير الإخبارية بأن هناك توترات متصاعدة في العلاقة بين ترامب وتيلرسون خلال الأشهر الأخيرة.

وأشارت "ذا هيل" إلى أن ترامب يشعر بالإحباط من تيلرسون، نظرا لأنه يولي اهتماما أكبر بصورة الولايات المتحدة أمام دول العالم، عن صورة ترامب الشخصية، كما تردد أن مسئولي البيت الأبيض يشعرون بالضيق من أن تليرسون لا يعاود الاتصال بمن هاتفه.